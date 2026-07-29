مقتل 5 مستشارين إيرانيين في العراق ونقل جرحى من الفصائل إلى إيران لتلقي العلاج

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أربيل (كوردستان24)- كشفت مصادر طبية وميدانية عن تداعيات جديدة للضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية فجر الیوم الأربعاء 29 تموز/یولیو 2026، في العراق، حيث تأكد مقتل مستشارين إيرانيين ونقل جرحى من الفصائل العراقية إلى الأراضي الإيرانية لتلقي العلاج.

خسائر في صفوف المستشارين

أفاد مسؤولون في هيئة الحشد الشعبي بمقتل 5 مستشارين إيرانيين جراء الضربات التي استهدفت مواقع في محافظة ديالى بوسط البلاد. وأكد مراسلون ميدانيون رؤية 5 نعوش ملفوفة بالعلم الإيراني خلال مراسم التشييع التي جرت في العاصمة بغداد لضحايا الهجوم.

نقل الجرحى إلى إيران

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عدداً من جرحى الفصائل العراقية الذين أصيبوا في القصف "السعودي الأمريكي" نُقلوا إلى إيران لتلقي الرعاية الطبية. وأوضحت المصادر أن الجرحى أدخلوا إلى أحد المستشفيات المجهزة في غرب إيران لبدء البروتوكولات العلاجية اللازمة.

تأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على حجم الخسائر البشرية الناتجة عن التصعيد الأخير، والارتباط الميداني واللوجستي بين الفصائل في العراق وطهران في ظل التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة.



المصدر: فرانس برس