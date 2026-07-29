جو ويلسون يدعو لربط التمويل الأمريكي للعراق بنزع سلاح الفصائل المسلحة

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أربيل (کوردستان 24)- دعا عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون إلى وقف التمويل الأمريكي المقدم للحكومة العراقية، مشيراً إلى أن واشنطن تمنح أموالاً تستخدمها بغداد لدفع رواتب الفصائل المسلحة التي تستهدف القوات الأمريكية.

وأعرب ويلسون عن تأييده لإدراج بند قدمه ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) في مجلس النواب، والذي يقضي بقطع المساعدات عن العراق ما لم يتم نزع سلاح كافة الفصائل المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها.

وشدد ويلسون على ضرورة إنهاء الوضع الحالي، مؤكداً أن الاستمرار في تمويل الحكومة التي تخصص رواتب لهذه الفصائل في ظل استمرار الهجمات ضد القوات الأمريكية هو أمر يجب أن يتوقف.