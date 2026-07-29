"سرايا أولياء الدم" تطالب بطرد السفير السعودي من العراق

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة المسلحة "سرايا أولياء الدم" عن انتظارهم لموقف رسمي من بغداد للرد على الهجمات العسكرية الأمريكية والسعودية، كما طالب بالطرد الفوري للسفير السعودي من العراق وإلغاء زيارة رئيس الوزراء إلى السعودية.

وأدان أبو مهدي الجعفري، المتحدث العسكري باسم "سرايا أولياء الدم"، في بيان رسمي، بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتاها الولايات المتحدة والسعودية في المنطقة، وانتقد موقف الحكومة الاتحادية العراقية.

وقال الجعفري إن العراق لا يُدار بلغة العقود التجارية أو المصالح الاقتصادية، ودعا الحكومة العراقية إلى مراجعة شاملة لجميع العقود والاتفاقيات الموقعة مؤخراً مع الولايات المتحدة، إلى جانب إلغاء الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى السعودية.

وأكد المتحدث العسكري للجماعة أن قواتهم، ومن أجل الرد العسكري على الهجمات الأمريكية والسعودية، لا تزال تنتظر موقفاً رسمياً من الحكومة العراقية يتناسب مع حجم التطورات.

وفي الوقت نفسه، طالب بالطرد الفوري للسفير السعودي من العراق وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع السعودية.

وحذر الجعفري في رسالته بلهجة شديدة من أنه إذا تباطأت الحكومة العراقية في تنفيذ واجباتها الوطنية، فإنه ينبغي على الشعب العراقي المطالبة بتسليم جميع الأسلحة الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى قوات جبهة المقاومة.

وكانت القيادة المركزية للقوات الأمريكية ووزارة الدفاع السعودية قد أعلنتا صباح اليوم الأربعاء عن تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية المنسقة استهدفت عدة مواقع لوجستية ومستودعات أسلحة للجماعات المسلحة التابعة للحشد الشعبي. وشملت الضربات محافظات بغداد، وواسط، ونينوى، والبصرة، وكركوك.

وبحسب بيان كلا البلدين، فإن هذه الضربات تُعد "رداً مباشراً وحاسماً" على تصاعد الهجمات العابرة للحدود، لا سيما بعد إطلاق أكثر من 30 طائرة مسيرة خلال الأيام الثلاثة الماضية استهدفت منشآت النفط والطاقة في المنطقة والقواعد الأمريكية.