سنتکوم: مقاتلات "F-16" تواصل دورياتها الجوية في الشرق الأوسط
أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) عن قيام مقاتلات من طراز "F-16" تابعة للقوات الجوية الأمريكية بدوريات جوية في أجواء منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت القيادة المركزية، في بيان مقتضب، أن مقاتلة "F-16" تتمتع بقدرات متعددة تتيح لها تنفيذ نطاق واسع من المهام العسكرية، تشمل القتال الجوي (جو-جو)، والشن لهجمات تستهدف أهدافاً أرضية (جو-أرض).
كما أشار البيان إلى كفاءة هذه المقاتلات في أداء مهام الاستطلاع التكتيكي وتوفير الدعم الجوي القريب، مؤكداً على دورها في العمليات الجوية الجارية في المنطقة.
A U.S. Air Force F-16 fighter jet patrols the skies over the Middle East. The F-16 can perform a variety of missions, including air-to-air combat, air-to-ground attacks, tactical reconnaissance, and close air support. pic.twitter.com/Z1bnzMjEa3— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 29, 2026