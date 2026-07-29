سنتکوم: مقاتلات "F-16" تواصل دورياتها الجوية في الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) عن قيام مقاتلات من طراز "F-16" تابعة للقوات الجوية الأمريكية بدوريات جوية في أجواء منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت القيادة المركزية، في بيان مقتضب، أن مقاتلة "F-16" تتمتع بقدرات متعددة تتيح لها تنفيذ نطاق واسع من المهام العسكرية، تشمل القتال الجوي (جو-جو)، والشن لهجمات تستهدف أهدافاً أرضية (جو-أرض).

كما أشار البيان إلى كفاءة هذه المقاتلات في أداء مهام الاستطلاع التكتيكي وتوفير الدعم الجوي القريب، مؤكداً على دورها في العمليات الجوية الجارية في المنطقة.