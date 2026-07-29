أربيل… تحت عنوان “بناء اقتصاد مرن”.. انعقاد أول جلسة لـ”صالون التجارة” في أربيل

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أربيل (كوردستان 24)- أُقيم مساء اليوم الأربعاء 29 تموز/يوليو 2026، وبحضور محافظ أربيل أوميد خوشناو، والقنصل العام الألماني في أربيل ألبرشت فون فيتكه، ووكيل وزارة التجارة سروَر كمال هاوري، ورئيس غرفة تجارة أربيل كيلان حاجي، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والإداريين، ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين المحليين والأجانب، حفل افتتاح أولى جلسات “صالون التجارة في أربيل”.

وجاء تنظيم الفعالية من قبل غرفة تجارة وصناعة أربيل، بالتنسيق مع القنصلية العامة الألمانية في أربيل، ومنظمة التنمية الألمانية (GIZ).

وأكد محافظ أربيل، في كلمة له خلال المراسم، أهمية تعزيز البنية الاقتصادية لإقليم كوردستان، مشيراً إلى أن الاستفادة من الخبرات الدولية، ولا سيما الألمانية، تمثل خطوة مهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل.

كما أعرب عن شكره للقنصلية العامة الألمانية ومنظمة (GIZ) على دعمهما المستمر لمشاريع التنمية وتأهيل القوى العاملة، مؤكداً أن نقل الخبرات والتكنولوجيا الأوروبية المتقدمة إلى الإقليم سيسهم في رفع جودة المنتجات المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للتجار ورجال الأعمال على المستوى الدولي.

ويهدف “صالون التجارة” إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة وتسهيل أعمال القطاع الخاص، بما يعزز دوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالشراكة مع الجانب الألماني.

وشهدت الجلسة تقديم عدد من التوصيات من قبل خبراء ومختصين، ركزت على ضرورة دعم القطاعين الصناعي والتجاري وتشجيع الاستثمار، بما يسهم في بناء اقتصاد مستقل وأكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات.



