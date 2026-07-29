أتروشي يدين الاعتداء على القوات العراقية ويؤكّد: يُعد انتهاكاً لسيادة العراق

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أربيل (كوردستان 24)- أدان نائب رئيس مجلس النواب العراقي، فرهاد أتروشي، بشدة الاعتداء الذي طال القوات العراقية، معزياً عوائل الشهداء وذويهم.

وأكّد أتروشي في بيانٍ له، اليوم الأربعاء، أن ما حصل "يُعد انتهاكاً غير مقبول لسيادة العراق"، مجدداً رفضه لأي اعتداء يمس أمن الوطن والمواطنين.

فب غضون ذلك، استنكر نائب رئيس مجلس النواب العراقي في الوقت ذاته تكرار الهجمات على إقليم كوردستان من الدول المجاورة، مشيراً إلى المادة (٨) من الدستور "مبدأ حسن الجوار".

وشدد البيان على ضرورة إبعاد العراق عن تداعيات الحرب والصراعات في المنطقة، وإتاحة الفرصة للحكومة الاتحادية لدراسة الموقف والتعامل مع هذا التصعيد الخطير، وتنظيم القرارين الأمني والعسكري.

مبيناً إلى أن الجهة المسؤولة دستورياً عن قرار الحرب هي الحكومة، وبما ينسجم مع الصلاحيات الدستورية لمجلس النواب.