بريطانيا ترحل نحو 70 ألف مهاجر خلال عامين وتعلن تراجع طلبات اللجوء بنسبة 12%

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن ترحيل نحو 70 ألف مهاجر غير قانوني خلال العامين الماضيين، مؤكدة أن التنسيق الأمني الوثيق مع فرنسا أدى إلى تراجع ملحوظ في محاولات عبور القنال الإنجليزي (المانش) وانخفاض طلبات اللجوء بنسبة 12%.

الرد على "شائعات" منصات التواصل

وفي بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، نفت وزارة الداخلية البريطانية الأنباء المتداولة حول عجز الشرطة الفرنسية عن منع عبور المهاجرين. وأوضحت الوزارة أن التعاون المشترك بين لندن وباريس نجح في إحباط أكثر من 46 ألف محاولة عبور بواسطة القوارب الصغيرة منذ الانتخابات البريطانية الأخيرة.

وأشار البيان إلى أنه خلال شهر أيار/مايو الماضي وحده، تم إحباط 65% من إجمالي محاولات العبور، رغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي كان يشكل تاريخياً حافزاً لزيادة الرحلات غير القانونية.

اتفاقية "التمويل مقابل النتائج"

وكشفت الوزارة عن توقيع مشروع جديد مع الجانب الفرنسي تحت مسمى "التمويل بناءً على النتائج"، يهدف إلى تشديد الرقابة على السواحل وتكثيف عمليات ملاحقة شبكات تهريب البشر. وأكدت أن هذه الإجراءات ساهمت بشكل مباشر في خفض طلبات اللجوء، وزيادة معدلات الترحيل بنسبة 41% مقارنة بالفترات السابقة، لتصل إلى قرابة 70 ألف حالة ترحيل خلال عامين.



المصدر: وکالات