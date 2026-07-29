أوميد خوشناو: وصول 61 ألف زائر إيراني إلى أربيل

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، عن رفع حالة الاستعداد في جميع المؤسسات الحكومية بإقليم كوردستان، بناءً على توجيهات رئيس الحكومة مسرور بارزاني، لاستقبال وتفويج الزوار الإيرانيين القادمين لزيارة العتبات المقدسة في العراق.

وأكد خوشناو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن الإقليم يستقبل الزوار الإيرانيين للعام الخامس على التوالي عبر منافذه الحدودية.

مشيراً إلى أن الجهات المعنية أتمت كافة التسهيلات والخدمات اللوجستية لضمان انسيابية حركة الزوار من لحظة وصولهم إلى أربيل وحتى مغادرتهم نحو باقي المحافظات العراقية.

وأوضح المحافظ أن وزارة الداخلية في الإقليم شكلت لجنة عليا لمتابعة سير العملية، إلى جانب الانتشار الميداني لكوادر "مؤسسة بارزاني الخيرية" لتقديم الخدمات الأساسية للوافدين.

وفيما يتعلق بالأعداد والجدول الزمني، كشف خوشناو عن وصول نحو 61 ألف زائر إيراني حتى الآن، أقام بعضهم في مراكز الاستراحة المخصصة بأربيل قبل توجّههم إلى مناطق وسط وجنوب البلاد.

وأضاف أن حركة دخول الزوار ستستمر حتى الثالث من أغسطس/آب المقبل، على أن تبدأ رحلة العودة العكسية نحو الأراضي الإيرانية اعتباراً من السابع من الشهر ذاته.