الفياض يعلن جاهزية الحشد الشعبي لتنفيذ أوامر رئيس وزراء الاتحادي عقب الهجمات الأخيرة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن فالح فياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، الجاهزية الكاملة لقواته لتنفيذ كافة أوامر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بهدف صد أي هجوم يستهدف أمن العراق ومؤسساته الأمنية.

اجتماع أمني رفيع

زار رئيس وزراء الاتحادي والقائد العام للقوات المسلحة، علي فالح زيدي، اليوم الأربعاء 29 تموز/يوليو 2026، مقر هيئة الحشد الشعبي، حيث عقد اجتماعاً مع فالح فياض وعدد من القادة والمسؤولين الأمنيين.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الاتحادي، استمع القائد العام إلى إيجاز وتقرير مفصل حول الهجمات التي شُنّت فجر اليوم على البلاد، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف منتسبي الحشد الشعبي في عدة محافظات.

تصريحات رئيس الهيئة

من جانبه، أكد فالح فياض أن قوات الحشد الشعبي في حالة استنفار تام لمواجهة أي اعتداء يطال العراق ومنشآته الأمنية، مشدداً على الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة عن القائد العام لردع التهديدات التي تمس استقرار البلاد.

خلفية التصعيد الجوي

وكانت القوات الأمريكية والسعودية قد نفذت فجر اليوم سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مواقع لوجستية ومستودعات أسلحة تابعة للحشد الشعبي، شملت محافظات بغداد، وواسط، ونينوى، والبصرة، وكركوك.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن واشنطن والرياض، فإن هذه الغارات جاءت كـ "رد مباشر وحاسم" على تصاعد الهجمات العابرة للحدود، لا سيما بعد رصد إطلاق أكثر من 30 طائرة مسيرة خلال الأيام الثلاثة الماضية استهدفت منشآت النفط والطاقة في المنطقة والقواعد الأمريكية.