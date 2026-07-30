تفاصيل أحدث عملية أمريكية على إيران

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أربيل (كوردستان24)- أعلن ​الجيش الأميركي، أنه أكمل موجة جديدة ​استمرت ساعتين من ⁠الضربات وطالت عشرات الأهداف في إيران، فيما وصفت واشنطن الضربات بأنها "رد قوي" على صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه القوات الأميركية ​في الشرق الأوسط قبل يوم واحد.

وكان الجيش الأميركي أعلن، ‌الثلاثاء، عن اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه القوات ‌الأمريكية، فيما ‌وصفته واشنطن بأنه محاولة من جانب طهران لشن "هجوم مباغت".

وأكدت إيران أنها شنت هجمات على قواعد أميركية في الأردن.

وعقب اعتراض الصواريخ، قال ‌الرئيس دونالد ترامب إن ‌القوات الأميركية ⁠سترد، مضيفا: "سنوجه لهم ضربة قوية للغاية".

ووصفت القيادة المركزية الأميركية عبر منصة إكس الضربات الأحدث بأنها "رد قوي على ⁠محاولات إيران ‌أمس شن هجمات لاستهداف القوات الأميركية المتمركزة ⁠في الشرق الأوسط".

وأوضحت القيادة المركزية أن ⁠الضربات الأميركية بدأت في الساعة الثامنة مساء بتوقيت الساحل ​الشرقي للولايات المتحدة، ⁠ الأربعاء (الساعة 00:00 ​بتوقيت غرينتش الخميس)، وانتهت في الساعة العاشرة مساء بتوقيت الساحل الشرقي (02:00 ​بتوقيت غرينتش الخميس).

وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن "أصولا تابعة للقيادة المركزية استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري داخل إيران، بما ​في ‌ذلك مراكز قيادة عسكرية، ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة، ومواقع ​للمراقبة والدفاع الساحلي، وقدرات بحرية".