محمد الحلبوسي يصل أربيل اليوم

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أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يصل رئيس حزب "تقدم"، محمد الحلبوسي، قبل ظهر اليوم الخميس، 30 تموز 2026، إلى مطار أربيل الدولي في زيارة رسمية، حيث سيكون في استقباله وفد رفيع المستوى من قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأفاد مراسل "كوردستان 24"، هوشمند صادق، بأن وفد الاستقبال سيضم كلاً من هوشيار زيباري، ووزير الداخلية ريبر أحمد، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، إلى جانب عدد من المسؤولين البارزين في الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ومن المؤمل أن يعقد الحلبوسي سلسلة من المباحثات الهامة، تشمل اجتماعاً مع الرئيس مسعود بارزاني، ولقاءً آخر مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وتهدف الزيارة إلى التباحث حول جملة من القضايا الحيوية، في مقدمتها:

الأوضاع الراهنة في العراق والمنطقة.

تعزيز العلاقات الثنائية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب تقدم.

ملف العلاقات بين أربيل وبغداد وسبل حل القضايا العالقة.

ملف مكافحة الفساد وتنسيق الجهود في هذا الإطار.

استكمال الحكومة والانفتاح السياسي.

كما ستتطرق المباحثات إلى ملف استكمال الكابينة الوزارية لحكومة "علي الزيدي"، حيث لا يزال عدد من الوزراء بانتظار أداء اليمين الدستورية لتسلم مهامهم رسمياً.

وفي سياق متصل، تشير المعلومات إلى توجه الحزب الديمقراطي الكردستاني نحو فتح آفاق أوسع للتعاون مع القوى السياسية العراقية. وفي هذا الصدد، تم تكليف القيادي هوشيار زيباري بمهمة إعادة بناء وتعزيز العلاقات مع الأطراف العراقية المؤثرة، لاسيما تلك التي تملك دوراً محورياً في صياغة وتطوير العلاقة بين المركز والإقليم.