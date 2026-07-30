ترامب يدرس خطة عسكرية لشن ضربات "عقابية" مكثفة ضد أهداف إيرانية

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أربيل (كوردستان24)- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يدرس حالياً خطة عسكرية واسعة النطاق لشن حملة جوية مكثفة ضد إيران، قد تستمر لمدة تصل إلى أسبوعين. وتأتي هذه التحركات رداً على الهجوم الصاروخي المفاجئ الذي استهدف القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة جوية بالأردن.

ووفقاً لمصادر مطلعة، قام الأدميرال براد كوبر، من القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بإعداد وتقديم خيارات لعملية جوية "عقابية" ومكثفة لإدارة ترامب. وتهدف الخطة بشكل رئيسي إلى توجيه ضربات قاصمة لقدرات الصواريخ الباليستية الإيرانية، عبر تدمير منصات الإطلاق، ومستودعات التخزين، ومنشآت الإنتاج، بالإضافة إلى تخفيف الضغط العملياتي على أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية المنتشرة في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى وجود تباين في الآراء داخل أروقة إدارة ترامب؛ فبينما يدفع وزير الدفاع "بيت هيغسيث" باتجاه رد عسكري حازم وقوي، يبدي رئيس الأركان الجنرال "دان كين" تحفظاً، محذراً من استنزاف مخزونات الصواريخ الدفاعية. وتُظهر البيانات العسكرية تراجعاً حاداً في احتياطيات صواريخ "باتريوت" بنسبة 65%، وصواريخ "ثاد" (THAAD) بنسبة 38%، مما دفع بعض القادة العسكريين إلى المطالبة بتوخي الحذر قبل الانخراط في مواجهة واسعة.

وكانت طهران قد استهدفت بصواريخ باليستية قاعدة "موفق السلطي" الجوية في الأردن، التي تستضيف قوات أمريكية. ورغم تأكيد واشنطن اعتراض جميع الصواريخ، إلا أن الهجوم وُصف بأنه "تصعيد خطير" وضع حداً لفترة الهدوء القصير التي سادت لإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية.

من جانبه، صرح الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة سترد بقوة كبيرة، مؤكداً أن القرار النهائي بشأن حجم وطبيعة الهجوم لم يُتخذ بعد. وفي سياق متصل، اعتبرت الصحيفة أن المشاركة السعودية العلنية مع القوات الأمريكية في استهداف مواقع الميليشيات الموالية لإيران في العراق تمثل تدشيناً لمرحلة جديدة من الصراع الإقليمي.

واختتمت "وول ستريت جورنال" تقريرها بالتشكيك في قدرة هذه الضربات على القضاء التام على الخطر الصاروخي الإيراني. وأوضحت أن إيران تمتلك شبكة معقدة من الأنفاق المحصنة تحت الأرض ومنصات إطلاق متنقلة، فضلاً عن قدرتها على استخدام الطائرات المسيرة (الدرونز) لإشغال واستنزاف منظومات الدفاع الجوي الأمريكية.