الصدر يتهم "الميليشيات الوقحة" بالتسبب بمقتل عناصر الحشد والأمن ويطالب بحصر السلاح بيد الدولة

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أربيل (كوردستان24)- شنّ زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الخميس 30 تموز/يوليو 2026، هجوماً حاداً جديداً على الفصائل المسلحة، مؤكداً أن أفعال "الميليشيات الوقحة" وعدم حصر السلاح بيد الدولة تسببا وما زالا يتسببان في مقتل عناصر الحشد الشعبي والقوات الأمنية "بلا وجه حق".

وقال الصدر، في بيان رسمي نشر عبر حسابه: "إن أفعال المليشيات الوقحة وعدم حصر السلاح بيد الدولة كان وما زال يتسبب باستشهاد المجاهدين في الحشد الشعبي والقوات الأمنية بلا وجه حق".

وانتقد الصدر سلوك قادة تلك الفصائل قائلاً: "وخلال ذلك يتنعم كبارهم بالأمن والراحة والتجارة.. فكفاكم تصرفات فردية وغير عقلانية".

وأضاف البيان: "فالرحمة والرضوان لشهدائنا والصبر والسلوان لعوائلهم الكريمة.. ولا عزاء لمن كانت تصرفاته سبباً بفقدانهم"، داعياً الله أن يحمي العراق وشعبه من "كل سوء ومن أفعال السوء".

ويُعد هذا التناول هو الثاني من نوعه للصدر خلال 24 ساعة، عقب الهجمات الجوية المشتركة التي استهدفت عدة مقرات تابعة لهيئة الحشد الشعبي في محافظات عراقية متفرقة، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.