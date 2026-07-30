الحرس الثوري: مضيق هرمز لن يُفتح طالما استمرت التهديدات الأمريكية

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أربيل (كوردستان24)- وجّه الحرس الثوري الإيراني تحذيراً شديد اللهجة إلى الدول التي تقدم المساعدة لـ "المعتدين"، معلناً أن مضيق هرمز لن يُعاد فتحه أمام حركة الملاحة طالما استمرت التهديدات والتدخلات الأمريكية في المنطقة.

وأصدر الحرس الثوري، اليوم الخميس 30 تموز/يوليو 2026، "البيان رقم 54"، جاء فيه: "إن الدول التي تشارك في تقديم المساعدة للدول المعتدية، ستواجه رداً حازماً وقاسياً ما لم تصحح سلوكياتها وتتوقف عن ذلك".

وكشف البيان أن ناقلتي نفط حاولتا الليلة الماضية، بتحريض من طائرات مسيرة أمريكية، العبور عبر ممر غير آمن في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز، إلا أنهما اضطرتا للتراجع والانسحاب السريع عقب اندلاع حريق هائل في إحداهما.

وشدد الحرس الثوري على أن مضيق هرمز يخضع لسيادة وسيطرة القوات البحرية الإيرانية بشكل كامل، مؤكداً أنه لن يسمح لأي أطراف أجنبية قادمة من آلاف الكيلومترات بالتدخل في الشؤون البحرية للمنطقة، وأضاف البيان: "بعون الله، سيتم معاقبة المعتدي في اليوم ذاته".

واختُتم البيان بالتأكيد على أنه طالما استمرت "تجاوزات وتهديدات المسؤولين الأمريكيين" وتدخلاتهم في حركة الملاحة بالمنطقة، فإن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً، مشدداً على أن أي تهديد أو تدخل إضافي سيزيد الأوضاع تعقيداً وخطورة.