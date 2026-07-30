طقس العراق.. تصاعد للغبار ودرجات حرارة تصل 50 مئوية

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، مرجحةً وصول درجات الحرارة إلى عتبة الـ 50 مئوية في عدة محافظات، بالتزامن مع نشاط للرياح المسببة للغبار.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب في المنطقة الشمالية، فيما تبقى درجات الحرارة مقاربة لمعدلات اليوم السابق. وأوضح البيان أن العظمى ستتراوح بين 44 درجة في السليمانية و50 درجة في ذي قار، فيما تسجل العاصمة بغداد وبابل والبصرة وميسان والمثنى 49 درجة مئوية.

وتوقعت الهيئة أن يشهد يوم السبت القادم ارتفاعاً قليلاً في درجات الحرارة بالمنطقتين الوسطى والجنوبية لتلامس الـ 50 مئوية، مع نشاط للرياح الشمالية الغربية (تصل سرعتها إلى 30 كم/س) في الأقسام الغربية من المنطقة الشمالية، مما يؤدي إلى تصاعد غبار محلي خفيف وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية ببعض المناطق.

أما يوم الأحد، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة في عموم البلاد، مع استمرار فرصة تصاعد الغبار خاصة في الأقسام الوسطى من المنطقة الشمالية نتيجة الرياح النشطة.

وأشار البيان إلى أن طقس يوم الاثنين المقبل سيبقى صحواً مع ظهور بعض الغيوم، وتكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، مع استمرار نشاط الرياح في الأقسام الغربية والوسطى من البلاد، مما يبقي احتمالية تصاعد الغبار قائمة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق التي تشهد تصاعداً للغبار، حيث قد تنخفض الرؤية الأفقية إلى حدود 5-7 كم.