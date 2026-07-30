موجة حرارية تضرب كوردستان ودرجات الحرارة تلامس 50 مئوية في گرميان

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أربيل (كوردستان24)- أفاد المدير العام للأرصاد الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، فاضل إبراهيم، ببدء تأثر مناطق الإقليم بموجة حرارية جديدة تتسبب بارتفاع ملموس في درجات الحرارة، مرجحاً استمرار تأثيرها حتى منتصف الشهر المقبل.

وأوضح إبراهيم، في تصريح لكوردستان24، أن التأثيرات الفعلية للموجة بدأت تظهر بوضوح، مشيراً إلى أن الذروة ستسجل خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وتصل أقصاها بارتفاع يتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية فوق المعدل السنوي العام.

وحول توزيع درجات الحرارة المتوقعة في الإقليم، أشار المسؤول في الأرصاد الجوية إلى التوقعات التالية:

إدارة گرميان: تقترب درجات الحرارة من حاجز 50 درجة مئوية.

محافظة أربيل: تتراوح درجات الحرارة بين 45 و47 درجة مئوية.

محافظة السليمانية: تتراوح درجات الحرارة بين 43 و45 درجة مئوية.

باقي المحافظات والإدارات: تسجل مستويات تتجاوز 40 درجة مئوية.

وأكد إبراهيم أنه على الرغم من أن درجات الحرارة الاعتيادية في فصل الصيف تتجاوز 40 درجة مئوية، إلا أن ورود هذه الموجة الحرارية سيؤدي إلى ارتفاع إضافي متفاوت وملموس في معظم أنحاء الإقليم.