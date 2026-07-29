حرائق الغابات تتوسع في موغلا وأنطاليا.. إخلاء مستشفى وإغلاق طرق حيوية جنوب غربي تركيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تواصل فرق الإطفاء التركية، مدعومة بالطائرات والمروحيات، جهودها المكثفة للسيطرة على حرائق غابات واسعة اندلعت في ولايتي موغلا وأنطاليا جنوب غربي البلاد. وأدت الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة إلى اتساع رقعة النيران، مما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات احترازية شملت إخلاء منازل ومستشفى وإغلاق طرق رئيسية.

تطورات الحريق في موغلا

اندلع الحريق في منطقة زراعية بحي "بكر" ببلدة سيديكمر التابعة لولاية موغلا، ثم امتد سريعاً إلى المناطق الحرجية المجاورة. وتشارك في عمليات الإخماد 5 طائرات و12 مروحية، بالإضافة إلى 35 ناقلة مياه و373 عنصراً من فرق الإطفاء والغابات، في محاولة لمنع وصول ألسنة اللهب إلى التجمعات السكنية.

وأعلنت ولاية موغلا إخلاء 43 منزلاً ونقل 65 شخصاً إلى مناطق آمنة كإجراء احترازي. كما شملت الإجراءات إخلاء أقسام العناية المركزة والرعاية التلطيفية في مستشفى سيديكمر الحكومي بعدما اقتربت النيران من المنشأة بنحو 2.5 كيلومتر. وفي سياق متصل، أغلقت السلطات الطريق البري الرابط بين فتحية وأنطاليا أمام حركة المرور جراء انعدام الرؤية بسبب الدخان الكثيف.

اشتعال جبهة جديدة في أنطاليا

وفي تطور متزامن، اندلع حريق آخر في حي "أوزوملو" ببلدة كاش التابعة لولاية أنطاليا. ودفعت مديرية الغابات بـ 6 مروحيات و3 طائرات و135 عنصراً لمكافحة الحريق الذي لا تزال أسباب اندلاعه مجهولة، وسط صعوبات ميدانية تفرضها الرياح النشطة.

السياق المناخي والميداني

تأتي هذه الموجة من الحرائق في ظل موسم صيفي يتسم بالجفاف وارتفاع قياسي في درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة، وهي عوامل يرى خبراء أنها تزيد من سرعة انتشار النيران وتعقّد مهام فرق الإطفاء.

ولم تعلن السلطات التركية حتى الآن تسجيل أي خسائر بشرية، كما لم تؤكد السيطرة الكاملة على كافة بؤر النيران، فيما تستمر عمليات التقييم الميداني والمتابعة المستمرة من قبل الدفاع المدني لمنع امتداد النيران إلى المنشآت الحيوية.



المصدر: وکالات