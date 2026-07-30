رئيس الحكومة يستقبل القنصل العام لألمانيا الاتحادية لدى إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 30 تموز (يوليو) 2026، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الإقليم ألبريشت فون فيتكه، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله الدبلوماسي.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الحكومة عن خالص شكره وتقديره للقنصل المنتهية مهامه، على مساعيه الحثيثة وجهوده المبذولة لتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين ألمانيا وإقليم كوردستان.

وشكّل استعراض الإصلاحات الحكومية في مختلف القطاعات، وأهمية مواصلة دعم قوات البيشمركة، وصون أمن إقليم كوردستان واستقراره، جانباً من المباحثات، فضلاً عن تبادل الرؤى حيال آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة بصورة عامة.