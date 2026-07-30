الحلبوسي يصل أربيل في زيارة رسمية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وصل رئيس حزب تقدّم، محمد الحلبوسي، على رأس وفد رفيع المستوى، اليوم الخميس 30 تموز/يوليو 2026، إلى العاصمة أربيل في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يعقد الحلبوسي خلال الزيارة سلسلة اجتماعات تشمل لقاءً مع الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الإقليم، لبحث آخر المستجدات السياسية والتطورات الأخير على الساحة العراقية والإقليمية.

وتهدف الزيارة إلى التباحث حول جملة من القضايا الحيوية، في مقدمتها:

الأوضاع الراهنة في العراق والمنطقة.

تعزيز العلاقات الثنائية بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحزب تقدم.

ملف العلاقات بين أربيل وبغداد وسبل حل القضايا العالقة.

ملف مكافحة الفساد وتنسيق الجهود في هذا الإطار.

استكمال الحكومة والانفتاح السياسي.

كما ستتطرق المباحثات إلى ملف استكمال الكابينة الوزارية لحكومة "علي الزيدي"، حيث لا يزال عدد من الوزراء بانتظار أداء اليمين الدستورية لتسلم مهامهم رسمياً.

وفي سياق متصل، تشير المعلومات إلى توجه الحزب الديمقراطي الكوردستاني نحو فتح آفاق أوسع للتعاون مع القوى السياسية العراقية. وفي هذا الصدد، تم تكليف القيادي هوشيار زيباري بمهمة إعادة بناء وتعزيز العلاقات مع الأطراف العراقية المؤثرة، لاسيما تلك التي تملك دوراً محورياً في صياغة وتطوير العلاقة بين المركز والإقليم.