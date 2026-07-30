انطلاق أعمال "منتدى كوردستان التربوي الرابع" في أربيل وإطلاق منصة "مدرستي" الرقمية

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أربيل (كوردستان24)- انطلقت في العاصمة أربيل، اليوم الخميس 30 تموز/يوليو 2026، أعمال "منتدى كوردستان التربوي الرابع" (KEF 2026) تحت شعار "التعليم المعاصر، المهارات والجودة"، والذي تنظمه وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان على مدار يومين. وشهد اليوم الأول الإعلان الرسمي عن منصة "مدرستي" الرقمية (قوتابخانەکەم)، بمبادرة من رئيس حكومة الإقليم لتطوير القطاع التعليمي.

وانطلقت القمة التعليمية بمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين، وممثلي المنظمات الدولية، ورؤساء الجامعات، والخبراء المحليين والأجانب.

وأعلن وزير التربية في حكومة الإقليم، آلان حمة سعيد، في كلمة الافتتاح، عن جاهزية المنصة الرقمية التي تأتي بمبادرة وتوجيه من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مشيراً إلى اكتمال مرحلتها الأساسية واستعدادها للموسم الدراسي الجديد، مع تواصل العمل ليشمل المراحل الثانوية (الصفوف 10 و11 و12).

مشاركات دولية وجلسات حوارية

وتضمن اليوم الأول جلسة خاصة بالتوعية البيئية بمشاركة مستشاري مجلس الوزراء ومؤسسة بارزاني الخيرية، فيما استعرض وزير التربية السوري، الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، مستويات الجودة في النظام التعليمي بسوريا والتحديات التي تواجه قطاع التربية هناك.

وتسلط جلسات المنتدى الضوء، بمشاركة خبراء من منظمتي "اليونيسيف" و"اليونسكو" وباحثين من جامعة "كينغز كوليدج لندن" ورؤساء جامعات الإقليم، على تطوير مهارات المعلمين والابتكار التعليمي، إلى جانب تقديم عرض من "معهد كوردستان للابتكار" حول التحولات الجذرية في البيئة التعليمية.

برنامج اليوم الثاني والتجارب الإماراتية

وتُخصص أعمال يوم غدٍ الجمعة (31 تموز/يوليو) لمناقشة محاور الاعتمادية، وضمان الجودة، ومدى ملاءمة المناهج الدراسية لمتطلبات سوق العمل، بمشاركة مستشارين دوليين من دولة الإمارات العربية المتحدة لنقل تجاربهم الناجحة وخبراتهم في هذا المجال إلى إقليم كوردستان.

ومن المقرر أن تُختتم أعمال المنتدى مساء غدٍ الجمعة بإلقاء الكلمة الختامية من قبل وزير التربية.



