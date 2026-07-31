الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلتي نفط في مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، عن استهداف ناقلتي نفط أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز عبر مسار "غير معلن"، في خطوة تصعيدية ترافقت مع إعلان طهران إغلاق المضيق أمام السفن غير المنسقة مع قواتها البحرية.

وأوضح الحرس الثوري، في بيان رسمي، أن الناقلتين حاولتا العبور فجر اليوم بدعم من القوات الأمريكية، مشيراً إلى أنهما لم تستجيبا للتحذيرات المتكررة التي وجهتها البحرية الإيرانية، مما استدعى التعامل معهما واستهدافهما.

وكشف البيان عن تداعيات الحادث، مؤكداً أن أربع ناقلات نفط أخرى كانت في المنطقة اضطرت لتغيير مسارها والعودة إلى مواقعها عقب استهداف الناقلتين.

وفي سياق متصل، أعلن الحرس الثوري أن مضيق هرمز بات "مغلقاً" من الناحية العملية، مؤكداً أنه لن يُسمح بعبور أي سفن عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي إلا بعد التنسيق الكامل والمسبق مع القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

تأتي هذه التطورات في ظل أجواء من التوتر المتزايد في المنطقة، وسط رقابة دولية مشددة على حركة الملاحة في واحد من أهم ممرات الطاقة في العالم.