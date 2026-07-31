ترامب يلوّح بالخيارات العسكرية وتصعيد الضربات الجوية ضد إيران

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أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العمليات العسكرية التي تخوضها بلاده ضد إيران تسير وفق المخطط له.

مشيراً إلى أن القوات الأمريكية تواصل استهداف مواقع داخل الأراضي الإيرانية بضربات مكثفة، في وقت تناقش فيه الإدارة الأمريكية خيارات إستراتيجية متعددة بشأن التصعيد الراهن.

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة "فوكس نيوز"، ألمح ترامب إلى وجود تطورات جارية بشأن الملف الإيراني دون الخوض في تفاصيلها، تزامناً مع ترتيبات لعقد اجتماع رفيع المستوى لأعضاء الإدارة الأمريكية في منتجع "كامب ديفيد" لبحث الخطوات المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان فرض حصار بري على إيران، وذلك بعد أن جربت واشنطن جميع الخيارات المتاحة في إستراتيجيتها العسكرية الحالية لفتح مضيق هرمز دون جدوى.

وفقاً لتقرير الصحيفة، يُعد الحصار البري أحد الخيارات المقترحة للضغط على الاقتصاد الإيراني؛ لكن تنفيذ الخطة يتطلب من الولايات المتحدة وإسرائيل الضغط على الدول المجاورة لإيران لإغلاق المعابر الحدودية أو تقييد الحركة، بهدف تعطيل التجارة مع طهران.

من جهة أخرى، تدرس إدارة ترامب توسيع العمليات العسكرية ضد إيران عبر حملة جوية مكثفة قد تستغرق ما بين 10 أيام إلى أسبوعين، في وقت تتواصل فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، أعد خطة لإطلاق هجوم جوي واسع النطاق يستهدف مراكز القيادة، ومرافق الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري؛ وذلك لإيمانه بأن الهجمات المحدودة لم تتمكن من وقف الهجمات الإيرانية أو ردع طهران عن تهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز واستهداف القوات الأمريكية في المنطقة.

لكن ترامب لم يتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن موقفه، حيث يدرس خيارين متوازيين: إما بدء الحملة الجوية التي تستغرق 10 إلى 14 يوماً، أو الموافقة على رد عسكري محدود يسمح باستمرار المسار الدبلوماسي.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أعلنت أمس الخميس في بيان لها أن: "المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، لا سيما بشأن مضيق هرمز بهدف خفض التصعيد".

وأشارت إلى أن بلادها تبذل قصارى جهدها لإعادة جميع الأطراف إلى التفاهم الذي تم توقيعه في حزيران/يونيو الماضي وكان يهدف إلى إنهاء الحرب.

من جانبه، كشف مسؤول أمريكي اليوم الجمعة لصحيفة "نيويورك بوست" أن دونالد ترامب مستعد لإعطاء فرصة للمفاوضات، بشرط أن توافق إيران على وقف إطلاق النار.

ولفت إلى أن ترامب يريد الوصول إلى اتفاق، لكن إذا استمرت الهجمات الإيرانية، فإن على طهران أن تدفع الثمن.