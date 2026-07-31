25 قتيلاً على الأقل جراء انقلاب حافلة مسافرين في الجزائر

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الحماية المدنية الجزائرية مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة 44 في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين الجمعة في ولاية بومرداس في شمال البلاد.

وقالت الحماية المدنية إن فرق الإنقاذ "تدخلت في الساعة التاسعة وأربعين دقيقة (08,40 ت غ) من أجل حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها في منحدر بالطريق الوطني رقم 24 بمنطقة الكرمة بولاية بومرداس"، على بعد نحو 50 كيلومترا شرق العاصمة.

وأعلنت أن الحصيلة بلغت 25 قتيلا و44 مصابا، وكانت الحصيلة الأولية تفيد بسقوط 20 قتيلا و38 مصابا.

وأظهرت صور نشرتها الحماية المدنية عبر مواقعها للتواصل الاجتماعي، الحافلة منقلبة على جنبها ويبدو أنها تدحرجت لعشرات الأمتار بعد انحرافها عن الطريق.

ويعد هذا الحادث المروري لحافلة الأكثر دموية منذ حادث اصطدام حافلة بسيارة في تموز/يوليو 2023 ما أدى الى احتراقها ومصرع 34 شخصا، في تمنراست بجنوب البلاد.

وشهدت البلاد حوادث مرورية دامية في الأعوام الأخيرة. ولقي 14 شخصا حتفهم في كانون الأول/ديسمبر 2025 في انقلاب حافلتهم في بشار بجنوب البلاد.

وفي آب/أغسطس من العام ذاته، لقي 18 شخصا مصرعهم عندما هوت حافلة تقل ركابا في واد قرب الجزائر العاصمة.

وعلى امتداد السنة الماضية، لقي 3838 شخصا حتفهم وأُصيب أكثر من 37 ألفا في نحو 27 ألف حادث سير في الجزائر، أي بزيادة سنوية قدرها 2,68 في المئة، بحسب المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق.

ووفقا للمصدر نفسه، يظل العامل البشري، ولا سيما قلة الانتباه، وتراجع اليقظة، والسرعة المفرطة، والتجاوزات الخطرة، السبب الرئيسي لهذه الحوادث، بنسبة تتجاوز 96 في المئة.