شرطة أربيل تعلن إلقاء القبض على المتّهم بجريمة قتل في حي باداوه

2026-07-31 20:45

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، اليوم الجمعة (31 تموز 2026)، إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في حادثة القتل التي شهدها حي باداوه بمدينة أربيل فجر اليوم الجمعة، وذلك بالتنسيق مع مديرية شرطة محافظة دهوك.

وأوضحت المديرية في بيان رسمي أن الفرق الأمنية توجهت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث أظهرت التحريات الأولية فرار المشتبه به باتجاه محافظة دهوك عقب ارتكاب الجريمة، مما استدعى إطلاق عمليات متابعة فورية.

وأضاف البيان أن التنسيق الأمني بين قيادتي شرطة أربيل ودهوك أسفر عن تحديد موقع المتهم وتوقيفه في وقت قياسي.

وأشارت النتائج الأولية للتحقيق إلى أن الحادثة وقعت على خلفية نِزاع وقضية ثأر سابقة بين الأطراف المعنية، مؤكدة فتح ملف تحقيقي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوف لاستكمال التحقيقات.