سنتكوم: استمرار إجراءات الحظر البحري على إيران وتغيير مسار 30 سفينة تجارية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سنتكوم)، أن القوات البحرية الأمريكية تواصل تنفيذ إجراءات الحظر المالي والاقتصادي المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مياه المنطقة.

وأوضحت "سنتكوم" عبر منصة "إكس"، أن مروحية من طراز (MH-60R Sea Hawk)، إنطلقت من متن المدمرة البحرية (USS Michael Murphy)، أجرت عمليات استطلاع ومراقبة للتحركات البحرية في إطار هذه المهمة.

وفقاً لأحدث تقرير صادر عن القيادة المركزية الأمريكية حتى 31 تموز/يوليو، اتخذت القوات البحرية تدابير صارمة بحق السفن المشتبه بمخالفتها لتعليمات الحظر.

وأشارت الإحصاءات المعنلة إلى تغيير مسار 30 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين بسبب ارتكابهما مخالفات، إضافة إلى تنفيذ عمليات اعتلاء وتفتيش لسفينتين أخريين للتحقق من الالتزام بشروط الحظر.

من جهة أخرى، أكد الجيش الأمريكي مراعاة الجوانب الإنسانية في عملياته؛ حيث تم السماح لنحو 30 سفينة محملة بمساعادات إنسانية بالعبور دون عوائق عبر منطقة الحظر.