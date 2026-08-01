الرئيس الأميركي: فقدنا 18 جندياً خلال الحرب على إيران

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أربيل (كوردستان 24)- تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة عبر الهاتف مع شبكة "أميركاز فويس" (America's Voice)، إلى عدة ملفات تتصل بالصراع مع إيران، والدعم الأمريكي لإسرائيل، والاتفاقيات التجارية مع أوكرانيا، إضافة إلى تطورات سوق النفط وملفات محلية.

وحول الخسائر البشرية في الصراع مع إيران، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة فقدت "16 أو 18 جندياً"، واصفاً هذا العدد بالمتقارب والكبير مقارنة بما كان متوقعاً.

واعتبر ترامب أنه لولا انسحاب إدارته السابق من الاتفاق النووي الإيراني (JCPOA)، لتمكنت طهران من الحصول على سلاح نووي قبل سنوات.

وفيما يتعلق بالمدى الزمني للصراع المسلح مع إيران، أشار الرئيس الأمريكي إلى صعوبة التنبؤ الدقيق بإنهاء هذه الملفات المعقدة، مقارناً ذلك بملف فنزويلا الذي عولج في وقت قصير.

وتطرق ترامب إلى أسعار النفط العالمية، موضحاً أن الأسعار شهدت تراجعاً ملحوظاً قبل أسبوعين عندما شاعت أنباء عن احتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكداً رغبة واشنطن في إبرام "اتفاق حقيقي وليس شكلياً".

وبشأن العلاقات مع إسرائيل، صرح ترامب بأن التدخل الأمريكي كان حاسماً، مشيراً إلى أن قاذفات من طراز B-2 استهدفت المنشآت النووية الإيرانية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف أن العملية كان من المفترض أن تكون خاطفة، إلا أن الحاجة لمنع إعادة إعمار البنية التحتية فرضت البقاء لفترة أطول.

كما قارن ترامب المدة الزمنية للحرب الحالية بـ "حرب فيتنام" التي استمرت سنوات طويلة، مشيراً إلى أن العمليات ضد إيران لا تزال في شهرها الخامس، متهماً أطرافاً سياسية بالترويج لانتقادات غير منصفة حول مدة العملية.

وعلى صعيد آخر، كشف ترامب عن اتفاق تجاري مع أوكرانيا يتيح للولايات المتحدة الوصول إلى الموارد والمواد الخام النادرة هناك مقابل المساعدات المالية والعسكرية المقدمة لها.