"الوضع سيزداد تعقيداً".. عراقجي يحذر من "عرقلة" الملاحة في هرمز

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أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن مشاركة المملكة المتحدة في الهجمات الأخيرة التي استهدفت بلاده تعد "عملاً غير مبرر"، مشدداً خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني على أن الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها الواردة في مذكرات التفاهم وعرقلت تنفيذها.

وأوضح بيان للخارجية الإيرانية أن عراقجي حمّل "العدوان الأمريكي الإسرائيلي" مسؤولية التوتر الراهن في المنطقة، محذراً من أن أي تدخل من أطراف ثالثة في آليات العبور بمضيق هرمز سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع. وكشف الوزير عن عزم طهران وضع ترتيبات تنفيذية مع سلطنة عُمان لإدارة الملاحة في المضيق.

وفي رسالة حزم، اعتبر عراقجي أن السماح باستخدام أراضي أي دولة لشن هجمات يُعد "عملاً عدوانياً"، مؤكداً رفض إيران لأي تعاون مع المعتدين تحت أي ذريعة، بما في ذلك العقود الدفاعية. من جانبه، نفى وزير الخارجية البريطاني ضلوع بلاده في الحرب ضد إيران، مشدداً على تمسك لندن بالحل السياسي للأزمة.