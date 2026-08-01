طهران تهدّد باستهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة رداً على أي هجومٍ أميركي

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أربيل (كوردستان 24)- حذر مسؤول إيراني بارز من أن بلاده أعدت خطة متكاملة للرد على أي تحرك عسكري أمريكي، مشيراً إلى أن الرد سيتضمن استهداف البنية التحتية لقطاع الطاقة في المنطقة.

وأوضح المسؤول الإيراني، في تصريح لوكالة "تسنيم" للأنباء تعليقاً على التقارير المتداولة بشأن نوايا واشنطن استهداف المنشآت الإيرانية، أن الخطة تتضمن تدمير البنى التحتية للطاقة التابعة لإسرائيل وللولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وأضاف أن طهران أثبتت خلال مواجهات سابقة قدرتها على الرد وإحداث أزمة طاقة واسعة النطاق في المنطقة.

تأتي هذه التحذيرات في وقت أفادت فيه صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أوامر بشن جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، بهدف زيادة الضغط السياسي والدفع باتجاه الاستسلام أو العودة إلى المفاوضات.

ووفقاً للمسؤولين الأمريكيين، يُحتمل أن تبدأ هذه العمليات العسكرية خلال عطلة نهاية الأسبوع وتستمر لعدة أيام.

وكان ترامب قد صرح للصحفيين يوم الجمعة بنية إدارته استئناف الضربات المكثفة، معرباً عن اعتقاده بأن هذه الضربات من شأنها إضعاف الموقف الإيراني وتغيير حساباته.

وتشهد التوترات العسكرية بين واشنطن وطهران تصاعداً مستمراً عقب انهيار اتفاق إعلان وقف إطلاق النار المبرم في 8 تموز/يوليو الماضي.