ماكرون يعلن تضامن فرنسا مع إسبانيا في أزمة سبتة ويشيد بالتعاون المغربي

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، عن تضامن بلاده التام مع إسبانيا في مواجهة موجة الهجرة غير النظامية التي تشهدها مدينة سبتة، مؤكداً استعداد باريس لتقديم كافة أشكال الدعم اللازم عبر وكالة حرس الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وأوضح ماكرون، في تصريحات أعقبت اتصالاً هاتفياً أجراه مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن فرنسا تتابع التطورات عن كثب من خلال تنسيق مستمر بين وزيري داخلية البلدين. وأثنى الرئيس الفرنسي على مستوى التعاون مع المملكة المغربية، مشيراً إلى أن هذا التنسيق أثمر عن إعادة أكثر من 40 ألف مهاجر من سبتة إلى الأراضي المغربية في غضون يوم واحد.

وعلى الصعيد الميداني، كشف ماكرون عن توجيهات لوزارة الداخلية بتشديد الرقابة على الحدود الفرنسية الإسبانية، شملت نشر أربع وحدات من قوات الأمن المتنقلة، مدعومة بطائرات ومسيرات لمراقبة التحركات الحدودية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي رغم أن مدينة سبتة لا تخضع لنظام "شنغن"، وتعد استكمالاً لإجراءات العمل المشترك القائمة بين باريس ومدريد منذ عام 2020.

واختتم الرئيس الفرنسي بتأكيد رؤيته لحل الأزمة، مشدداً على ضرورة تبني "تضامن أوروبي مقرون بالمسؤولية"، وتفعيل ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي، إلى جانب تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد وتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين.