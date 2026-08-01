اندلاع حريق ضخم في مستودع للوقود على طريق أربيل - مخمور

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أربيل (كوردستان 24)- اندلع حريق ضخم، اليوم السبت 1 آب/أغسطس 2026، في مستودع للوقود على الطريق الرئيس الرابط بين أربيل ومخمور، في وقتٍ تواصل فرق الدفاع المدني جهودها الميدانية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

وأفاد مراسل كوردستان24، بالعاصمة أربيل، بأن المعطيات الأولية تشير إلى أن الموقع المحترق يُستخدم كمستودع للوقود، مرجعاً السبب الرئيسي لاندلاع الحريق إلى وجود كميات كبيرة من مادة "التَنَر" شديدة الاشتعال داخل الموقع.

ووصلت طواقم الدفاع المدني إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق وإخماده.

من جهته، نفى المتحدث باسم مديرية الأسايش (الأمن) في أربيل، في تصريح خاص لـ كوردستان24، الأنباء المتداولة حول وجود شبهة أمنية خلف الحادث.

مؤكداً أن "الحريق يعود لسبب عرضي اعتيادي ولا توجد أي أبعاد أمنية تذكر".

وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل، شاخوان سعيد، قد أكد في وقتٍ سابق، أن حدود أربيل وضواحيها شهدت تسجيل نحو 12 حادث حريق شملت منازل ومرافق عامة ومخيمات ومستودعات.

مؤكداً عدم تسجيل أي خسائر بشرية وإخماد كافة الحرائق بالكامل.

وأوضح سعيد تفاصيل الحريق الكبير الذي وقع سابقاً على طريق أربيل - كركوك داخل مصنع لزيوت السيارات، مشيراً إلى أن الرياح القوية ساهمت في سرعة انتشار النيران وعرقلة عمليات الإخماد الأولية.

وشدد المتحدث باسم الدفاع المدني على أن عدم الالتزام بشروط السلامة والأمان، وفي مقدمتها غياب أنظمة الرشاشات المائية التلقائية، أدى في تلك الحادثة إلى احتراق وتدمير ثلاثة مستودعات بالكامل وإلحاق أضرار مادية كبيرة.

مشيراً إلى إغلاق الطريق بشكل مؤقت حينها لحماية السائقين، بينما تواصل اللجان المختصة التحقيق في الملابسات عبر مراجعة كاميرات المراقبة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.