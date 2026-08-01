الرئيس بارزاني يستقبل القنصل العام الألماني في أربيل

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أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت في مصيف صلاح الدين، القنصل العام الألماني في أربيل ألبيرشت فون فيتكه.

وفي اللقاء، الذي جاء بمناسبة انتهاء مهام عمله ووداعه، إضافة إلى تقديم كريستيان أولفكه القنصل العام الجديد لبلاده في أربيل، أعرب القنصل العام الألماني في البداية عن تعازيه ومواساته للرئيس بارزاني بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لـ "أنفال البارزانيين"، واصفاً تلك الكارثة بـ "الذكرى المريرة في تاريخ شعب كوردستان".

كما قدّم شكره لحكومة وشعب إقليم كوردستان على التعاون والتنسيق معه خلال فترة عمله في أربيل، واصفاً تجربة عمله في إقليم كوردستان بـ "الغنّية".

وإلى جانب الإشارة إلى العلاقات بين إقليم كوردستان وألمانيا، أعرب فون فيتكه عن أمله في استمرار هذه العلاقات، مؤكداً استمرار دعم بلاده للعمل والتنسيق مع حكومة الإقليم وقوات بيشمركة كوردستان في مواجهة الإرهاب.

وفي اللقاء ذاته، وإلى جانب التعبير عن شكره وتقديره لـ ألبيرشت فون فيتكه، رحّب الرئيس بارزاني بـ كريستيان أولفكه، القنصل الألماني الجديد، متمنياً له النجاح في مهامه وأعماله.

كما قدّم شكره لشعب وحكومة ألمانيا لدعمهما قوات البيشمركة وشعب كوردستان في أيام الشدائد والحرب ضد الإرهابيين، معرباً عن رغبته في تعميق وتطوير علاقات الصداقة بين الجانبين في مختلف المجالات.

وفي جانب آخر من اللقاء، تم تسليط الضوء على الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، إضافة إلى التطورات التغيرات والتوترات في المنطقة ومخاطر إعادة ظهور الإرهاب والتطرف في الشرق الأوسط.

كما شكلت العملية السياسية في الإقليم، وضع الكورد في سوريا، وعملية السلام في تركيا، محاور أخرى تناولها اللقاء.