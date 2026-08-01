أربيل: انطلاق المرحلة الثانية من المشروع الاستراتيجي لمعالجة المياه الثقيلة بتقنية "يابانية" متطورة

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أربيل (كوردستان 24)- أُعلن في عاصمة إقليم كوردستان، أربيل، عن دخول المرحلة الثانية من المشروع البيئي والاستراتيجي لمعالجة وإعادة تدوير المياه الثقيلة (مياه الصرف الصحي) حيز التنفيذ، والذي يُعد واحداً من أهم المشاريع الحيوية لحماية البيئة ودعم القطاع الزراعي في الإقليم.

ويُنفذ المشروع في منطقة "عربكند" بمحافظة أربيل على مساحة واسعة تبلغ (60 دونماً)، حيث تتواصل الأعمال الإنشائية والفنية باستخدام التكنولوجيا ذاتها المعتمدة في المرحلة الأولى، وهي تقنية "الحمأة المنشطة" (Activated Sludge) المتطورة.

نسب الإنجاز والطاقة الاستيعابية

وفي تغريده له على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ذكر أوميد خوشناو, محافظ اربيل أنه رغم مرور شهر واحد فقط على انطلاق المرحلة الثانية، بلغت نسبة الإنجاز الفعلي في المشروع نحو 10%، فيما تُشير التوقعات الزمنية إلى اكتمال هذه المرحلة بشكل نهائي في أواخر شهر آذار/مارس من عام 2028.

وعقب الانتهاء من هذه المرحلة، سترتفع قدرة المحطة على معالجة المياه لتصل إلى 210 آلاف متر مكعب يومياً. وبدمج هذا الرقم مع القدرة الإنتاجية للمرحلة الأولى، سيبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لمعالجة المياه الثقيلة في العاصمة أربيل (262,500 متر مكعب) في اليوم الواحد.

2000 فرصة عمل وحماية للمياه الجوفية

وإلى جانب أبعاده البيئية، أسهمت المرحلة الثانية من المشروع في إنعاش سوق العمل المحلي، من خلال توفير فرص عمل مباشرة لنحو 2,000 عامل وموظف.

وتُعد محطة إعادة تدوير المياه الثقيلة في أربيل إحدى أبرز المشاريع الاستراتيجية والملحة للتشكيلة الحكومية التاسعة.

ويهدف المشروع بشكل رئيسي إلى تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي في أربيل، بهدف إعادة استخدامها الآمن في مجالات الري والزراعة، فضلاً عن دورها الحاسم في حماية الخزين الاستراتيجي للمياه الجوفية من التلوث.

يُذكر أن هذه المحطة تعمل وفقاً لتكنولوجيا متطورة ونادرة، تُستخدم عالمياً في دولة اليابان فقط، ما يعكس حجم الاهتمام الحكومي بتطبيق أعلى المعايير البيئية في إقليم كوردستان.