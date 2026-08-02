سوريا والأردن تحذران العراق رسمياً من تحركات الميليشيات وتلوحان بالرد العسكري

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أبلغت كل من دمشق وعمان الحكومة العراقية رسمياً بمخاطر التحركات الميدانية للميليشيات الموالية لإيران قرب حدودهما، مهددتين بالرد العسكري المباشر على أي اعتداء ينطلق من داخل الأراضي العراقية.

ونقلت مصادر مطلعة أن الجانب السوري أجرى اتصالات مباشرة مع مسؤولين عراقيين، كاشفاً عن رصد تحركات وتجمعات للميليشيات بالقرب من الشريط الحدودي بين البلدين. وحذرت دمشق من أن "أي هجوم ينطلق من خاك العراق سيقابل برد عسكري صارم"، مطالبة السلطات في بغداد باتخاذ إجراءات حازمة لمنع استخدام أراضيها ضد الأمن السوري.

تحذير أردني صريح

من جهته، صرح مصدر رسمي أردني بأن عمان أبلغت بغداد بامتلاكها معلومات استخباراتية تفيد بوجود مخططات لدى الجماعات المسلحة لاستهداف الأراضي الأردنية. وأشارت المملكة بوضوح للجانب العراقي إلى أنها سترد عسكرياً وبشكل مباشر على تلك المجاميع في حال تنفيذ أي هجوم، معربة عن أملها في تحرك السلطات العراقية لتحييد هذه التهديدات.

إحباط تهريب أسلحة وصواريخ

وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس (16 تموز/يوليو 2026)، عن إحباط عملية لتهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والصواريخ عبر الحدود السورية - العراقية، مبيّنة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشحنة كانت في طريقها للعبور عبر الأراضي السورية لصالح "حزب الله".

ولم تفصح الداخلية السورية عن نقطة الضبط المحددة أو أعداد المتورطين في عملية التهريب، في حين لم يصدر أي تعليق أو بيان رسمي من الجانب العراقي أو من "حزب الله" حول الحادثة حتى الآن.



