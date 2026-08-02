اتصال بين بن سلمان وترامب يثمر عن تعليق الضربات الأميركية على طهران

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أربيل (كوردستان 24)- أفادت شبكة "CBS" الأميركية بإجراء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حثه فيه على ضبط النفس والدفع باتجاه إرجاء التصعيد العسكري في المنطقة.

وأوضحت الشبكة نقلاً عن مصادرها أن الاتصال الذي جرى يوم السبت شهد تحذيراً من تداعيات إطلاق جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع إعراب الجانب السعودي عن قلقه حيال احتمال استهداف واشنطن للبنى التحتية الحيوية داخل الأراضي الإيرانية.

بالتزامن، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بطلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع.

وكان ترامب توعد الجمعة خلال اجتماع وزاري بضرب إيران "بقوة شديدة".

وكتب ترامب على منصّته "تروث سوشال" في وقت متأخر الأحد أن الولايات المتحدة "جاهزة لضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمستويات من الرعب العسكري والقوة لم تُشاهد منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف "مع ذلك، طلبت منا إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط للتو تعليق أي هجوم، وبناء على هذا الطلب، وافقتُ من أجل مصلحة العالم مستقبلا وبقاء إيران ناجحة ومزدهرة، على إلغاء الهجوم، بشرط التوصل إلى اتفاق سريع"

مضيفا "تشاركني إسرائيل في هذا الالتزام".

وأكد أن الاتفاق يجب أن يشمل "فتح مضيق هرمز بصورة آنية وتامة وكاملة ووضع حد لتهديد إيران النووي" مضيفا "ليبدأ الجميع العمل وينجز الأمر".

وصدر هذا الإعلان بعدما حذّرت سفارات الولايات المتحدة في عدد من عواصم الشرق الأوسط السبت الرعايا الأميركيين من "تصعيد غير متوقع" في الحرب وحضّتهم على الاستعداد لمغادرة المنطقة.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال قول مسؤولين أميركيين لم تذكر أسماءهم أن ترامب أمر بشن هجوم جديد يهدف إلى إرغام طهران على الاستسلام وقد يبدأ في نهاية الأسبوع.