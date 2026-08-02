رئيس إقليم كوردستان يهنئ الإيزيديين بمناسبة عيد أربعينية الصيف

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أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، تهنئة إلى عموم الإيزيديين، بمناسبة حلول عيد أربعينية الصيف، وفيما يأتي نصها:

بمناسبة عيد أربعينية الصيف أتقدم بأحر التهاني إلى أمير الإيزديين وبابا شيخ والمجلس الروحاني وجميع مواطنينا الإيزديين في إقليم كوردستان والعراق، وكذلك إلى الإيزديين في أنحاء العالم كافة. أرجو أن يعود هذا العيد بالخير والسعادة على الجميع.

نطمئن مواطنينا الإيزديين وجميع المكونات القومية والدينية إلى أن إقليم كوردستان سيظل دائماً حاضنة التعايش ووطن الجميع دون تمييز، وسنبقى دائماً حماة لثقافة التعددية.



نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

2 آب 2026