رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ الإيزيديين بمناسبة حلول عيد أربعينية الصيف

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أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تهنئة إلى عموم الإيزيديين، بمناسبة حلول عيد أربعينية الصيف، وفيما يلي نصها:

مع حلول عيد أربعينية الصيف، نتقدم بأسمى آيات التهاني وأزكى التبريكات إلى الأخوات والإخوة الإيزيديين في إقليم كوردستان والعالم أجمع، آملين أن تعود هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات.

ونغتنم هذه المناسبة لنؤكد مجدداً موقفنا الثابت في دعم الإيزيديين، والوقوف إلى جانب حقوقهم ومطالبهم العادلة.

عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان