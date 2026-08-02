روسيا تعلن تدمير 635 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 635 مسيّرة أوكرانية ليل السبت الأحد فوق عدة مناطق من أراضيها وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وأفادت الوزارة عبر تلغرام أنه "خلال الليل الماضي، اعترضت الدفاعات الجوية ودمرت 635 آلية جوية بلا طيار أوكرانية" معددة أكثر من عشر مناطق كانت المسيرات تحلق فوقها.

وكان محافظ ساراتوف رومان بوسارجين أعلن في وقت سابق مقتل شخصين في منطقته إثر ضربة بمسيّرة أوكرانية.

وكتب على تلغرام "إثر الهجوم بمسيّرات معادية، قتل شخصان. أتوجه بالتعازي إلى العائلة والأقرباء، وسيتلقون كل المساعدة الضرورية"، بدون أن يورد تفاصيل إضافية.

ومع تكثيف موسكو ضرباتها على أوكرانيا، صعدت كييف هجماتها على مواقع مدنية في روسيا والأراضي الأوكرانية المحتلة مستهدفة بصورة خاصة خلال الأسابيع الماضية مصافي نفط ومخازن وقود ومستودعات لعملاق التجارة الإلكترونية "وايلدبيريز" وسفن شحن في البحر.

وقتل عشرة أشخاص السبت في أوكرانيا في هجوم ليلي شنته روسيا على كييف ومحيطها.

ويسجل هذا التصعيد في الضربات المتبادلة في وقت تعاني أوكرانيا من نقص في الدفاعات الجوية لمواجهة تكثيف الضربات الروسية، وتفاقمت هذه الأزمة مع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/فبراير.