ماركو روبيو: النظام الإيراني لم يواجه رئيساً كـ "ترامب" والهدف هو تغيير سلوك طهران

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أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، ضرورة "تغيير سلوك السلطة الحاكمة في إيران"، مشيراً إلى أن طهران لم تواجه في تاريخها رئيساً كدونالد ترامب الذي ينتهج سياسة حازمة قائمة على ممارسة ضغوط عسكرية واقتصادية غير مسبوقة.

وأوضح روبيو، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" (Fox News) الأمريكية، أن الإدارات الأمريكية السابقة كانت تعتمد على تهديدات جوفاء واتفاقيات غير منفذة، مما جعل إيران تعتاد على غياب العقاب الفعلي والردع الميداني الجدي.

تغيير المعادلة وإضعاف القدرات العسكرية

وأضاف وزير الخارجية أن إدارة ترامب غيرت هذه المعادلة ورفضت السماح لطهران بإنشاء مظلة عسكرية تقليدية لحماية برنامجها النووي، مؤكداً أن هذه السياسة أسهمت في إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وزيادة الضغوط لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وشدد روبيو بالقول: "الهدف ليس الإطاحة بالنظام بشكله الكلاسيكي، بل الضرورة تتطلب تغيير النظام لسلوكه وسياساته المتبعة إقليمياً ودولياً".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد في وقت سابق استمرار واشنطن في استهداف الأنشطة الإيرانية حتى تعود طهران بشكل جدي وجاد إلى المفاوضات.

رد طهران وتحذير من الصدام مع الصين

في المقابل، حذرت طهران من أي "مغامرة جديدة" للولايات المتحدة أو إسرائيل، مؤكدة أنها سترد بحزم. واتهمت وزارة الخارجية الإيرانية واشنطن بمواصلة الحصار البحري والضغوط الاقتصادية، معتبرة إياها خرقاً للاتفاق المبرم في حزيران/يونيو الماضي لإنهاء المواجهة.

وفي جانب آخر من المقابلة، تطرق روبيو إلى العلاقات الأمريكية - الصينية، موضحاً أن إدارة العلاقات مع بكين تتطلب توازناً دقيقاً. وحذر من أن أي مواجهة عسكرية أو اقتصادية مباشرة بين الولايات المتحدة والصين ستكون كارثية على البلدين وعلى الاقتصاد العالمي، مؤكداً ضرورة صون المصالح الأمريكية دون الانجرار إلى انزلاق أو تصعيد غير محسوب.



