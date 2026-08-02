بلدية حلبجة تستكمل إجراءات توزيع قطع الأراضي السكنية على الموظفين واستئناف العملية قريباً

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت بلدية محافظة حلبجة عن استكمال كافة الإجراءات والمخططات الهندسية الخاصة بتوزيع قطع الأراضي السكنية على الموظفين والمتقاعدين، عقب استحصال الموافقة الرسمية من وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، مؤكدة قرب انطلاق عملية التوزيع المباشر في مركز المحافظة.

وقال المتحدث باسم بلدية حلبجة، فرحان عز الدين، في تصريح لـ"كوردستان 24"، إن التصاميم الهندسية للأراضي المخصصة أصبحت جاهزة تماماً، مبيناً أن أكثر من 10 آلاف موظف ملأوا استمارات التقديم، وتجري حالياً عمليات التدقيق والمفاضلة لاختيار المستحقين وفق النظام النقطي والضوابط، مع توقعات بشمول نحو 8 آلاف موظف من المتقدمين.

مواقع مخدومة ووجبات مستمرة

وأوضح عز الدين أن الأراضي تقع في مواقع مناسبة بمركز مدينة حلبجة وسيتم شمولها بكافة الخدمات الأساسية والبنى التحتية. ولفت إلى أنه ضمن الوجبة الأولى الخاصة بأصحاب أوامر التمليك منذ عام 2005، استفاد 198 شخصاً من أصل 585 معلماً ومتقاعداً، على أن يستلم بقية المتقاعدين أراضيهم في المستقبل القريب.

تسهيلات خاصة لذوي الشهداء

وحول الخصوصية التي تتمتع بها حلبجة واستحقاقات ذوي الشهداء، أكد المتحدث أن الموظف من ذوي الشهداء الذي سبق له الحصول على قطعة أرض بصفته "من ذوي الشهداء" في بلدية أخرى، يمتلك الحق الكامل في الاستفادة مجدداً والحصول على قطعة أرض ثانية بصفته "موظفاً حكومياً" في حلبجة.

يُذكر أن عملية شمول الموظفين غير المستفيدين سابقاً بقطع الأراضي السكنية كانت قد انطلقت عام 2024 بقرار صادر عن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، حيث أسفرت المبادرة حتى الآن عن توزيع عشرات الآلاف من قطع الأراضي في مختلف المحافظات والإدارات المستقلة بالإقليم.