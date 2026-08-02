تراكم الثلوج يغير مجرى نبع "برژە" المائي ويقطع المياه عن أحياء في چومان

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أربيل (كوردستان24)- تسببت الانزلاقات الثلجية وتراكم كميات هائلة من الثلوج في المناطق الجبلية بتغيير المجرى الطبيعي لنبع "برژە" المائي، فيما تواصل الفرق الفنية التابعة لمديرية ماء قضاء چۆمان (شمال أربيل) للليوم الثاني على التوالي جهودها للوصول إلى المنفذ الرئيسي للنبع وإعادة تدفق المياه.

وأعلنت مديرية ماء چۆمان أن طبقات ثلجية يتراوح سمكها بين 15 إلى 20 متراً تراكمت فوق الخزان الرئيسي للنبع، مما أدى إلى انحراف مجرى المياه ومنع وصولها إلى القضاء.

تأثر عدة أحياء ونظام صهاريج بديل

وأوضحت المديرية أن انقطاع المياه تسبب بنقص في مياه الشرب داخل عدد من الأحياء السكنية المرتفعة، وفي مقدمتها حي "گرمنديل"، وأجزاء من حيي "كوسرتان" و"وردە"، مشيرة إلى إمداد قاطني تلك الأحياء بمياه الشرب مؤقتاً عبر الصهاريج الجوالة.

وأكدت الكوادر الفنية أن أعمال الحفر وفتح المجرى بلغت مراحلها النهائية، ومن المتوقع إنهاء أزمة المياه في القضاء كلياً خلال الأيام القليلة القادمة، بالتزامن مع بدء صيانة وتأهيل الخزانات لضمان التوزيع العادل للمياه واستغنائهم عن الصهاريج.

انزلاقات ثلجية غير مسبوقة

يُذكر أن جبال "برژە" المرتفعة تُعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب في چۆمان؛ وتتكرر فيها الانزلاقات الثلجية نهاية موسم الشتاء وبداية الربيع، غير أن الكثافة القياسية لتساقط الثلوج هذا العام تسببت بانهيارات ثلجية أضخم من الأعوام السابقة غيّرت مجرى المورد المائي بالكامل.



