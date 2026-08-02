حادث سير عنيف في واسط يودي بحياة 14 شخصاً بينهم 9 زوار إيرانيين

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أربيل (كوردستان24)- أسفر حادث سير عنيف في محافظة واسط عن وفاة 14 شخصاً، بينهم 9 زوار إيرانيين و3 عراقيين، إضافة إلى إصابة 11 شخصاً، بينهم شخصان عراقيان و9 إيرانيين.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن من بين الضحايا عقيداً ومنتسباً في الجيش العراقي.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه المحافظات العراقية، ولا سيما الجنوبية، توافد أعداد كبيرة من الزائرين الشيعة المتوجهين إلى مدينة كربلاء لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية، ما يتسبب بارتفاع ملحوظ في حركة المركبات على الطرق الرابطة بين المحافظات.

وتشهد هذه الطرق عادةً ضغطاً مرورياً كبيراً خلال موسم الزيارة، بالتزامن مع الرحلات الطويلة وكثافة حركة الحافلات والمركبات، الأمر الذي يرفع من مخاطر وقوع حوادث السير.