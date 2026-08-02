بمبلغ 3 مليارات دينار.. زاخو ترفع نسبة تعبيد شوارعها إلى 95% وتنتهي من مشاريع 7 أحياء

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أربيل (كوردستان24)- أعرب مواطنون في مدينة زاخو عن ارتياحهم لسير المشاريع الخدمية والتطويرية التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان بحدود الإدارة المستقلة. وتشهد المدينة حالياً تنفيذ أعمال تعبيد ورصف الشوارع في 7 أحياء سكنية مختلفة، من بينها حي "هيزل" الذي يعود تاريخ إنشائه لأكثر من 20 عاماً ولم تشمله الخدمات سابقاً.

وعبر المواطن جوزل فقي عن شكره لحكومة الإقليم لإيصال الخدمات والتطوير إلى حيهم رغم التحديات المالية، فيما أكد المواطن ريدير أكرم أن تعبيد الشوارع أنهى معاناة الأهالي المستمرة منذ سنوات مع الغبار صيفاً والأوحال شتاءً.

تفاصيل المشاريع والتكلفة

وتُنفذ هذه الحزمة من المشاريع الخدمية بتكلفة إجمالية تبلغ 3 مليارات دينار عراقي؛ وتتضمن إلى جانب الإكساء بالإسفلت، إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الأنبوبية، وتمديد شبكات الماء والكهرباء.

وأوضح مهندس المشروع، أرشد بيرو، أنه تم إنجاز المرحلة الأولى المتمثلة بالصّب الخرساني، وانطلقت المرحلة الثانية المخصصة للتعبيد بالإسفلت، ومن المقرر إتمامها بالكامل خلال أسبوع.

تغطية 54 كيلومتراً من الطرق

وتغطي الأعمال الجارية 7 أحياء بزاخو بإجمالي شوارع يصل طولها إلى 54 كيلومتراً. وأكد رئيس بلدية زاخو، يونس محمد، إعطاء الأولوية لتطبيق شبكات الصرف الصحي والوقاية من الفيضانات والسيول قبل البدء برصف الشوارع، مشيراً إلى أن العمل بلغ مراحله الأخيرة.

قفزة في نسبة التعبيد

يُذكر أن نسبة تعبيد الشوارع في زاخو لم تكن تتجاوز 40% قبل أربعة أعوام، إلا أنها قفزت إلى نحو 90% عقب إعلان زاخو إدارة مستقلة، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 95% فور استكمال الحزمة الحالية.

ويأتي استكمال تعبيد حي "هيزل" والأحياء المجاورة بناءً على التوجيهات المباشرة لرئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الشاملة لتعبيد أزقة وشوارع زاخو ومعالجة مشاكله الخدمية بشكل جذري.