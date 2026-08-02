السجن المؤبد لتاجر مخدرات مرتبط بعصابة دولية في العراق

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أربيل (كوردستان 24)- أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات، ينتمي إلى إحدى العصابات الدولية المتخصصة بالاتجار بالمواد المخدرة في الدول الأوروبية.

وذكرت المحكمة أن المدان ينتمي إلى عصابة «فوكس تروت» (Foxtrot)، المتخصصة في حيازة المواد المخدرة والاتجار بها، وأنه استخدم تطبيق «السكنل» (Signal) لعرض المواد المخدرة والترويج لها، فضلاً عن تحويل الأموال المتحصلة من نشاطه إلى عملات رقمية مشفرة.

وصدر الحكم بحق المدان استناداً إلى أحكام المادة 28/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.