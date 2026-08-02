عجز بـ 4 تريليونات دينار ونقص في السيولة يؤخران صرف رواتب شهر تموز في العراق وإقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان 24)- كشفت البيانات الرسمية لإيرادات العراق المالية، اليوم الأربعاء 29 تموز/يوليو 2026، عن استمرار معاناة بغداد من نقص في السيولة النقدية رغم ارتفاع الإيرادات النفطية إلى 4 مليارات دولار، حيث واجهت الحكومة الاتحادية عجزاً قدره 4 تريليونات دينار لتأمين النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين في العراق وإقليم كوردستان.

ووفقاً للبيانات المستحصلة من وزارة النفط، بلغت الإيرادات النفطية لشهر تموز/يوليو نحو 4 مليارات دولار (ما يعادل 5.5 تريليون دينار عراقي)، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها خلال الأشهر الخمسة الماضية. ومع إضافة الإيرادات غير النفطية التي تبلغ 1.3 تريليون دينار، وصل إجمالي الإيرادات العامة إلى نحو 7 تريليونات دينار، وهو مبلغ يقل بنحو 4 تريليونات دينار عن إجمالي النفقات الشهرية للحكومة الاتحادية البالغة 11 تريليون دينار.

وأدى نقص السيولة المالية إلى تحديات ملموسة في جدول توزيع الرواتب؛ فبينما كانت المؤسسات الرسمية في العراق وميزانية رواتب إقليم كوردستان تُصرف بانتظام في فترات سابقة، لا تزال نصف المؤسسات في العراق لم تتسلم رواتب شهر تموز/يوليو حتى الآن، وسط توقعات بإتمام عملية الصرف لكافة الموظفين في العراق وإقليم كوردستان خلال الأسبوع الحالي أو المقبل.

وفي هذا السياق، ذكر مسؤول في الحكومة الاتحادية لـ (كوردستان 24)، أن تأخر توزيع الرواتب يعود إلى توقف صادرات النفط نتيجة تداعيات الحرب وإغلاق مضيق هرمز، مؤكداً أن الحكومة تبذل جهوداً لتأمين مسارات بديلة لتصدير النفط لضمان استقرار الإيرادات المالية.