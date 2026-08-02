بمشاركة ثلاثة فنانين.. الحضور الكوردي يتألق في المعرض الدولي للفنون التشكيلية ببولندا

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الفنان التشكيلي الكوردي أحمد نبز، اليوم الأحد 2 آب/أغسطس 2026، عن مشاركته إلى جانب الفنانين كوسار جلال وخيري آدم في الدورة السابعة والعشرين للمعرض الدولي للفنون التشكيلية الذي يحمل عنوان "ألوان مالوبولسكا"، والمقام في مدينة ميخوف البولندية.

وأوضح نبز في تصريح لـ (كوردستان 24)، أن هذا الملتقى الدولي يجمع 28 فناناً من ست دول هي: كوردستان، بولندا، كرواتيا، ليتوانيا، سلوفاكيا، وسلوفينيا، بهدف تبادل الخبرات الإبداعية وتطوير العلاقات الثقافية. وأشار إلى أن المشاركين سيعملون، كلّ بلغته وأسلوبه الفني الخاص، على تقديم رؤى بصرية جديدة لجمال الطبيعة والحياة والثقافة فوق لوحات "الكانفاس".

وأكد الفنان أن التواجد في هذا المحفل العالمي يمثل فرصة هامة لتعريف المجتمع الدولي بالفن والثقافة الکوردية، مبيناً أن مدينة ميخوف والمناطق المحيطة بها ستتحول على مدار أسبوعين إلى "مرسم مفتوح" للفنانين لاستلهام المشاهد التاريخية والطبيعية وتوثيقها فنياً، بهدف تعزيز التقارب بين الثقافات المختلفة.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المعرض رسمياً يوم غد الاثنين 3 آب/أغسطس 2026، وتستمر لمدة أسبوعين، على أن تختتم بتنظيم معرض مشترك يعرض النتاجات الفنية الجديدة لجميع المشاركين أمام الجمهور البولندي والزوار الدوليين.

يذكر أن الفنان أحمد نبز، من مواليد مدينة أربيل عام 1986، وهو خريج كلية الفنون الجميلة (قسم التشكيل)، وله سجل حافل بالمعارض الشخصية والمشاركات في المحافل الفنية داخل کـوردستان وخارجها.