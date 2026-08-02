ثمانية قتلى في ضربات أوكرانية على روسيا

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أربيل (كوردستان 24)- قُتل ثمانية أشخاص على الأقل في هجمات أوكرانية على مناطق روسية عدة الأحد، وفق ما أعلن مسؤولون روس الیوم الاحد 2 آب/ اغسطس 2026.

وأصابت بعض الضربات أهدافا تبعد مئات الكيلومترات من خط المواجهة، وفق السلطات.

تكثّف تبادل الهجمات بين موسكو وكييف في الأشهر الأخيرة، في حين لا تزال المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بهدف إنهاء النزاع معلقة.

وتقول كييف التي تنفي استهداف المدنيين، إن ضرباتها رد مشروع على القصف الروسي الدامي لأراضيها، وتهدف إلى الضغط على موسكو للدخول في مفاوضات.

وأعلنت السلطات في إقليم بيلغورود الروسي أن قصفا أوكرانيا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينما أسفر هجوم منفصل بطائرة مسيّرة على منطقة ساراتوف المتاخمة لكازاخستان عن مقتل شخصين آخرين.

كما قُتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف سيارة في منطقة أودمورتيا الروسية، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من خط المواجهة، وذلك حسبما ذكرت أولغا أبراموفا القائمة بأعمال حاكم المنطقة عبر تطبيق تلغرام.

وقالت المسؤولة "هذا العمل وحشي في عبثيته، فهؤلاء الأشخاص لم يكونوا بالتأكيد هدفا عسكريا".

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 635 مسيّرة أوكرانية ليل السبت الأحد فوق مناطق عدة من أراضيها وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وأفادت الوزارة عبر تلغرام بأنه "خلال الليل الماضي، اعترضت الدفاعات الجوية ودمرت 635 آلية جوية أوكرانية بلا طيار"، معددة أكثر من عشر مناطق كانت المسيرات تحلق فوقها.



المصدر: فرانس برس