"سومو" تعلن تضاعف صادرات النفط العراقية

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أربيل (كوردستان 24)- بحسب أحدث بيانات شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، والتي حصلت عليها كوردستان 24، فإن العراق باع 57 مليوناً و818 ألف برميل من النفط في الفترة من بداية شهر تموز/يوليو وحتى 27 من الشهر نفسه، وهو ما سجل زيادة بمقدار الضعف مقارنة بشهر حزيران/يونيو.

وبخصوص كمية النفط التي تم تصديرها وبيعها عبر خط أنابيب نفط كوردستان إلى ميناء جيهان التركي، فقد بلغت مليوناً و474 ألف برميل نفط تم تصديرها من حقول إقليم كوردستان، بمعدل يومي بلغ 47 ألفاً و571 برميلاً.

كما تم تصدير 5 ملايين و988 ألف برميل نفط من حقول كركوك إلى تركيا، بمعدل 193 ألفاً و168 برميلاً يومياً، أي أن إجمالي ما تم تصدير يومياً من إقليم كوردستان وكركوك بلغ 240 ألفاً و739 برميلاً.

وفي الوقت الحالي، يجب على الحكومة العراقية بموجب الاتفاق الذي وقّعته مع تركيا زيادة تلك الـ 240 ألف برميل إلى 750 ألف برميل يومياً على الأقل.

ولا يمكن زيادة حجم التصدير إلا عن طريق خيار واحد، وهو رفع القدرة الإنتاجية في كركوك وإقليم كوردستان؛ لأن نفط المناطق الأخرى في العراق لا يمكن إيصاله بسهولة إلى خط أنابيب نفط كوردستان، بالإضافة إلى كلفته العالية.

وبحسب متابعات كوردستان 24، فإن سيناريوهات رفع مستوى الإنتاج هي على النحو التالي:

إذا استقر الوضع الأمني في إقليم كوردستان، فإن الإقليم يستطيع تصدير ما يصل إلى 200 ألف برميل نفط يومياً، كما يهدف إلى إعادة تصدير النفط إلى مستوى 450 ألف برميل يومياً، وهو ما يحتاج إلى مزيد من الطمأنينة والاستقرار بالنسبة للشركات.

إذا عملت حقول كركوك بكامل طاقتها، فيمكنها تصدير أكثر من 300 ألف برميل نفط يومياً، ولكن لهذا الغرض يجب ضخ المزيد من الاستثمارات في الحقول النفطية.

ولأجل ذلك، وقّعت الحكومة العراقية اتفاقيات مع شركات أمريكية، كما استأنفت شركة (BP) البريطانية عملها في حقول نفط كركوك.

ورغم ذلك، فإن رفع القدرة الإنتاجية في كركوك وإقليم كوردستان يرتبط كلياً بجهود الحكومة العراقية للسيطرة على الجماعات المسلحة وتأمين الأوضاع الأمنية في المنطقة.