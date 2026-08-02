مشروع "حسابي" يُمهل الموظفين حتى نهاية أغسطس لاستلام بطاقاتهم المصرفية

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أربيل (كوردستان 24)- أفادت إدارة مشروع "حسابي" بشمول نحو 96% من موظفي القطاع العام والمستفيدين من الرواتب في إقليم كوردستان ضمن منظومة التوطين المصرفي حتى الآن، مشيرة إلى استلام أكثر من 950 ألف مستفيد بطاقاتهم المصرفية الإلكترونية.

ودعا المشروع الموظفين الذين لم يستكملوا إجراءاتهم إلى إتمام التسجيل واستلام بطاقاتهم المصرفية قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 آب/أغسطس الجاري.

لافتاً إلى أن القرارات الصادرة عن الحكومة الاتحادية في بغداد تنص على إيقاف إرسال المستحقات المالية والرواتب للمتخلفين عن التسجيل بعد هذا التاريخ.

وأكدت إدارة المشروع اتخاذ حكومة إقليم كوردستان التسهيلات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية التوطين المالي لكافة كوادر القطاع العام.

وأوضحت أنه يتم إبلاغ المستفيدين بمواعيد وأماكن استلام بطاقاتهم في المنافذ المصرفية عبر رسائل نصية وتطبيقات التواصل (واتساب وفايبر)، مع تخصيص الخط الساخن (1991) للإجابة عن الاستفسارات.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد أطلق مشروع "حسابي" عام 2023، ضمن برنامج التشكيلة الوزارية التاسعة بهدف تحديث القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي في عموم الإقليم.