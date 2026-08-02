وزير الصحة الاتحادي يوجه بإعفاء مدير مستشفى الكرخ العام من منصبه

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أربيل (كوردستان 24)- قرر وزير الصحة الاتحادي عبد الحسين الموسوي، اليوم الأحد 02 آب/أغسطس 2026، إعفاء مدير مستشفى الكرخ العام في بغداد من منصبه، وذلك عقب جولة ميدانية مسائية مفاجئة أجراها للمستشفى للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة.

ووجه الموسوي بتكليف مدير عام دائرة التفتيش في الوزارة بإدارة المستشفى وكالةً من موقعٍ أدنى لمدة أسبوعين، مع إلزامه بتقديم رؤية شاملة خلال هذه الفترة للنهوض بواقع المستشفى ومعالجة التردي في مستوى الأداء، بما يضمن استمرارية العمل والارتقاء بالخدمات الصحية.

وأكدت وزارة الصحة في بيان لها، أن الوزير شدد على ضرورة الالتزام الكامل بالواجبات تجاه المرضى وتقديم خدمات طبية تليق بالمواطنين، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات الإدارية تأتي في إطار المتابعة المباشرة لتحسين الكفاءة في المؤسسات الصحية.



المصدر: واع