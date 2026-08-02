اصطدام مروحيتي إطفاء في اليونان أثناء مكافحة حرائق الغابات في غرب أتيكا

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أربيل (كوردستان 24)- أفادت تقارير إعلامية نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية ومصادر يونانية رسمية، الیوم الاحد 2 آب/اغسطس 2026، بسقوط مروحيتين من طراز "بل" (Bell) إثر اصطدامهما في الأجواء أثناء مشاركتهما في عمليات إخماد حريق غابات ضخم في منطقة «بساثا» بغرب أتيكا في اليونان.

ووقع الحادث بالقرب من مدخل منطقة "زاخولي" على الطريق الإقليمي الرابط بين ميغارا وأليبوخوري، في ظل ظروف ميدانية صعبة تشهدها المنطقة جراء التسارع الكبير في انتشار النيران الناجم عن شدة الرياح.

وأوضحت الإحاطات الأولية الصادرة عن إدارة الإطفاء اليونانية أن الأزمة بدأت بفقدان الاتصال مع إحدى المروحيتين في مركز العمليات، ليتأكد بعد ذلك وقوع اصطدام مباشر بين الطائرتين وسقوطهما معا في واد ومنحدر سحيق في منطقة العمليات.

وعلى الفور، دفعت السلطات المعنية بفرق إنقاذ وإطفاء واسعة النطاق، مدعومة بآليات أرضية ووحدات إسعافية، للبدء في عملية بحث وإنقاذ عاجلة للوصول إلى حطام المروحيتين رغم وعورة التضاريس وخطر الأدخنة المتصاعدة.

وفي تقييم لأوضاع طواقم الطيران حتى ساعات العصر، أكدت التقارير أن طيار إحدى المروحيتين نجا من الحادث وهو بخير، حيث تمكن من التواصل المباشر مع مركز العمليات، فيما تعرض مساعده أو المشارك معه في الطاقم لإصابات مما استدعى نقله للتلقي الرعاية الطبية.

في المقابل، لا يزال مصير طاقم المروحية الثانية مجهولا حتى اللحظة، حيث تواصل فرق الإنقاذ نشاطها في موقع السقوط للوصول إليهم.

يأتي هذا الحادث الأليم في غضن بذل كوادر الدفاع المدني والإطفاء جهودا مكثفة لمواجهة موجة من حررائق الغابات المستعرة في غرب أتيكا ومناطق مثل "بورتو جيرمينو"، إذ تعرقل الرياح القوية عمليات السيطرة على النيران.

وتتابع الجهات الرسمية اليونانية، كخدمة الإطفاء والتلفزيون الرسمي (ERT)، مسار عمليات البحث والتحقيق لكشف ملابسات الاصطدام وتقديم التحديثات الأولية للإعلام.